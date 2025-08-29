Massa Aksi di Depan Gedung Grahadi Surabaya Ricuh

JPNN.com

Jumat, 29 Agustus 2025 – 16:30 WIB
Kondisi terkini massa unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ratusan massa aksi menggelar unjuk rasa di depan Gedung Grahadi Surabaya, Jumat (29/8).

Pantauan JPNN di lokasi mereka tiba pukul 14.34 WIB. Setibanya di lokasi, mereka langsung  memblokade Jalan Gubernur Suryo.

Ratusan massa aksi rata-rata mengenakan pakaian serba hitam. Ada juga sejumlah massa yang mengenakan jaket ojek online (ojol).

Pendemo juga membawa sejumlah poster bertuliskan 'Adili segera pelaku pelanggaran HAM berat', 'usut tuntas Tragedi Kanjuruhan', dan lainnya.

Tak selang beberapa lama, massa aksi saling berteriak dan mulai melempar batu yang mengarah ke dalam Gedung Grahadi.

Gerbang pintu masuk Gedung Grahadi dikunci. Polisi juga membuat barisan di depan pintu gerbang mengenakan tameng serta memarkirkan mobil taktis.

"Jangan lempar-lempar," kata petugas kepolisian dari pengeras suara.

Massa menyeret kawat berduri yang sebelumnya terpasang di depan Gedung Grahadi hingga ke tengah jalan.

Demo ratusan massa di depan Gedung Negara Grahadi ricuh. Massa berteriak hingga melempar batu.
