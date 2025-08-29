Asosiasi Driver Online Jatim Akan Gelar Aksi Kenang Affan Kurniawan di Polda Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aksi solidaritas sebagai ungkapan duka cita atas meninggalnya Affan Kurniawan akan digelar oleh Asosiasi Pengemudi Driver Online se-Jawa Timur.

Affan Kurniawan merupakan pengemudi ojek online yang tewas setelah dilindas mobil rantis Brimob saat demo di Jakarta, Kamis (28/8).

Sekjen Asosiasi Driver Online Jatim Samuel Grandy mengatakan rencananya aksi damai ini bakal digelar pada Jumat (29/8) petang.

“Aksi akan dipusatkan di Mapolda Jatim. Tak hanya itu, aksi juga akan digelar di Mapolres yang ada di seluruh Jawa Timur,” ujar Samuel.

Samuel menambahkan ribuan driver ojol akan berkumpul sekitar pukul 18.00 WIB di depan Mapolda Jatim, sedangkan titik poinnya di Surabaya Raya.

“Tuntutan utama adalah meminta Polri mengusut tuntas tragedi yang menewaskan Affan Kurniawan,” ucapnya.

Pihaknya meminta kepada Kapolri, supaya segera mengusut tuntas kasus dan mengungkap secara transparan, bahkan perwakilan ojol akan mendampingi sampai kasus ini selesai.

"Kami mengutuk keras setiap tindakan kekerasan yang melanggar hukum, kami meminta kepada pihak kepolisian terutama pak Kapolri agar memproses hukum, agar oknum ini diproses seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia," kata Samuel. (mcr23/jpnn)