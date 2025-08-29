Kecelakaan Maut di Romokalisari Surabaya, Nenek 60 Tahun Tewas Tertabrak Trailer

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Romokalisari, Kecamatan Benowo, Jumat (29/8) pagi. Seorang perempuan berusia 60 tahun tewas setelah sepeda motor yang ditumpanginya bertabrakan dengan truk trailer.

Informasi dari Command Center 112, insiden kecelakaan lalu lintas itu dilaporkan pukul 06.17 WIB. Petugas gabungan tiba di lokasi sekitar pukul 06.30 WIB. Saat tiba, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia di bawah kolong trailer.

Pengendara motor, S (70), warga Romokalisari, mengalami luka robek di siku kanan dan abrasi di kaki kanan.

Dia diketahui membonceng M (60) yang tak selamat dalam kecelakaan tersebut. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RS BDH Surabaya menggunakan ambulans Dinsos.

Sementara itu, sopir trailer berinisial DR (53) asal Bandung Barat selamat meski dalam kondisi syok. Baik truk maupun motor sudah diamankan pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut.

“Petugas gabungan langsung melakukan pengamanan area, evakuasi korban, serta berkoordinasi dengan pihak keluarga. Proses berjalan lancar di lapangan,” kata Kabid Darlog BPBD Surabaya Linda Novanti.

Petugas yang terlibat dalam penanganan antara lain BPBD Kota Surabaya, Posko Terpadu Barat, TGC Barat, Dinsos Surabaya, Polsek Benowo, serta perangkat wilayah Romokalisari.

"Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab kecelakaan," ujar Linda. (mcr12/jpnn)