Geger! Bayi Baru Lahir Ditemukan Dekat Kampus ITS, Masih Ada Tali Pusar
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Warga Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo digegerkan dengan penemuan bayi laki-laki baru lahir di pinggir Jalan Graha Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Jumat (29/8) dini hari.
Bayi malang itu pertama kali ditemukan oleh Slamet (65) petugas kebersihan kampus ITS, sekitar pukul 02.00 WIB. Saat sedang menyapu jalan, Slamet mendengar tangisan dari arah taman pinggir jalan.
Setelah dicek, dia mendapati bayi tanpa pakaian dengan kondisi masih terdapat tali pusar, tergeletak di area semak-semak.
Petugas dari Command Center 112 langsung menindaklanjuti laporan tersebut. Tim gabungan dari BPBD Kota Surabaya, TGC Kedung Cowek, Posko Terpadu Timur, dan Polsek Sukolilo tiba di lokasi sekitar pukul 02.11 WIB dengan respon time delapan menit.
Kabid Darlog BPBD Surabaya Linda Novanti mengatakan bayi yang diperkirakan baru berusia satu hari langsung mendapatkan pemeriksaan dan penanganan awal oleh tim medis.
"Selanjutnya, bayi dibawa ke RS Haji untuk perawatan lebih lanjut dengan pendampingan pihak kepolisian,” ujar Linda.
Linda menyebut kasus ini kini dalam penyelidikan pihak kepolisian untuk mengungkap siapa yang tega meninggalkan bayi tersebut.
“Kami pastikan kondisi bayi sudah dalam penanganan medis. Untuk proses hukum, Polsek Sukolilo yang menangani,” pungkasnya. (mcr12/jpnn)
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
