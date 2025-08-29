Cuaca Malang Hari ini, Pagi & Siang Kawasan Berikut Bakal Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (29/8) baik untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya Klojen, Lowokwaru, dan Sukun hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya berawan.

Siang sampai sore berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi serupa.

Paginya Ampelgading, Dau, Karangploso, Ngajum, Ngantang, Pakisaji, Pujon, Singosari, Tirtoyudo, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya Ampelgading, Dau, Tirtoyudo, dan Wagir gerimis. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Sore dan malam cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.