Cuaca Jawa Timur 29 Agustus 2025, Pagi & Siang Gerimis Mengguyur Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (29/8).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Kota Batu, Kota Malang, Lumajang, dan Trenggalek. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Lumajang dan Trenggalek. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Kota Batu dan Pacitan berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Pacitan dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 15-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 7-26 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)