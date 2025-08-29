JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Ungkapan Kekecewaan Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Karena Restitusi Tak Sesuai

Ungkapan Kekecewaan Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Karena Restitusi Tak Sesuai

Jumat, 29 Agustus 2025 – 11:36 WIB
Ungkapan Kekecewaan Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Karena Restitusi Tak Sesuai - JPNN.com Jatim
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyerahkan restitusi berupa uang tunai kepada 72 korban Tragedi Kanjuruhan, Kamis (28/8) di Surabaya. Foto: Dok. April for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Keluarga korban Tragedi Kanjuruhan mengaku kecewa dengan besaran restitusi atau uang ganti rugi yang telah diberikan pada Kamis (28/8) di Surabaya.

Pasalnya, kekecewaan itu muncul karena nominal yang diberikan jauh dari tuntutan awal. Pada sidang tuntutan keluarga meminta restutisi Rp250 juta untuk korban meninggal dunia. Namun, hasil finalnya diberikan Rp10 juta.

Salah satu kekecewaan datang dari Rini Hanifa (48) ibu dari almarhum Agus Riansyah Putra. Menurutnya, nilai restitusi itu jauh dari tuntutan.

Baca Juga:

“Tuntutan kami Rp250 juta pertama per orang yang meninggal dunia, tetapi waktu di sidang, kenapa turun Rp15 juta. Setelah di sidang lagi banding, seharusnya kalau banding itu malah tambah tinggi. Ini enggak, tambah merosot Rp10 juta,” kata Rini.

Rini mengaku menerima uang tersebut bukan karena rela, melainkan terpaksa. Sebab, uang itu adalah hak dari anaknya, yang dibayar dari uang para terpidana kasus Tragdi Kanjuruhan.

“Sebenarnya kami enggak mau terima, tetapi kalau kami enggak menerima, haknya anak kami kan masih ada,” ujarnya.

Baca Juga:

Selain Rini, Sanuar (58), ayah dari korban almarhumah Eka Priyanti Mei Wulandari (18). Dia berharap proses hukum terhadap para pelaku yang belum bertanggung jawab segera dituntaskan.

“Tolonglah ini tuntaskan. Jadi, segala permasalahan yang tentang ada di Kanjuruhan mohon untuk dituntaskan. Jangan istilahnya setelah berbuat seperti itu penembakan gas air mata sampai menimbulkan 135 (orang tewas) lebih itu tidak bertanggung jawab. Jadi, saya minta pertanggungjawabannya semua,” kata Sanuar.

Pembayaran restitusi korban Tragedi Kanjuruhan, keluarga kecewa nominalnya jauh dari tuntutan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   tragedi Kanjuruhan Keluarga korban Tragedi Kanjuruhan restitusi tragedi kanjuruhan restitusi korban tragedi kanjuruhan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU