Lewat IConASET, Unusa Ajak Akademisi Internasional Bertukar Gagasan Ilmiah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) kembali mengadakan International Conference on Applied Sciences, Education and Technology (IConASET), dengan mempertemukan akademis nasional dan mancanegara.

Sejak digelar rutin pada tahun 2019, konferensi tingkat internasional mengangkat tema Entering Society 5.0, Adaptation and Enhancement, yang menitikberatkan pada kesiapan dunia pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam menghadapi era masyarakat 5.0.

Rektor Unusa Prof Achmad Jazidie mengatakan jumlah partisipan IConASET semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga mampu menarik perhatian komunitas akademik internasional.

“Melalui forum ini, Unusa tidak hanya menguatkan jejaring internasional, tetapi juga meningkatkan kontribusi publikasi ilmiah di jurnal bereputasi,” ujar Prof Jazidie, Kamis (28/8).

Salah satu sesi yang menjadi perhatian adalah saat Prof. Shane Snyder dari Georgia Institute of Technology, USA, tampil sebagai pembicara pertama.

Prof Shane memaparkan materi tentang tantangan air dan pengolahan air di negara-negara berkembang, sebuah isu yang sangat relevan mengingat krisis air bersih dan sanitasi.

“Persoalan air masih menjadi masalah besar di banyak kawasan dunia, termasuk Asia Tenggara. Air bersih dan sistem sanitasi yang layak adalah pondasi kehidupan sehat, namun masih sering diabaikan,” jelasnya.

Isu tersebut kemudian ditanggapi secara khusus oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unusa Achmad Syafiuddin.