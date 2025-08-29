JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Target Zero TBC 2030, Pemkot Surabaya Terjunkan 27 Ribu Kader Tuk Sosialiasi

Target Zero TBC 2030, Pemkot Surabaya Terjunkan 27 Ribu Kader Tuk Sosialiasi

Jumat, 29 Agustus 2025 – 12:37 WIB
Target Zero TBC 2030, Pemkot Surabaya Terjunkan 27 Ribu Kader Tuk Sosialiasi - JPNN.com Jatim
Pemkot Surabaya menerjunkan 27 ribu Kader Surabaya Hebat (KSH) untuk melalukan sosialisasi terkait TBC. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya menargetkan nol kasus Tuberkulosis (TBC) pada 2030. Untuk mewujudkan itu, sebanyak 27 ribu Kader Surabaya Hebat (KSH) dilibatkan untuk melakukan sosialisasi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan satu KSH akan medampingi 20 rumah untuk melakukan sosialisasi terkait TBC.

“Selain ada kader juga ada Satgas TBC. Jadi, masifnya dari KSH kalau ternyata pemeriksaannya positif TBC satgas yang akan turun, bahkan ada pula satgas yang bertugas melakukan pendampingan minum obat untuk memastikan obat tersebut benar-benar dikonsumsi, tidak dibuang,” kata Eri dalam acara penyuluhan bertajuk Merdeka TBC di Balai RW 3 Kelurahan Jambangan, Kamis (28/8).

Baca Juga:

Eri meminta kepada masyarakat agar berani jujur terkait kondisi kesehatannya. Apabila terdeteksi lebih awal maka penangananya juga lebih cepat tanpa menunggu kondisi lebih parah.

“Masyarakat berani jujur akan kondisinya dan tidak lagi menolak pengobatan TBC apabila dinyatakan positif,” ujarnya.

Menurutnya, TBC merupakan penyakit yang bisa disembuhkan apabila rutin mengkonsumsi obat selama 6 bulan.

Baca Juga:

Dia juga berpesan untuk tidak mengucilkan seseorang yang sedang melakukan pengobatan TBC. 

"Jangan menghakimi, tetapi ingatkan dan kuatkan jika ada yang batuk, sarankan untuk pakai masker dan periksa ke puskesmas," katanya.

27 ribu KSH diterjunkan sebagai upaya untuk mewujudkan zero TBC pada tahun 2030
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Eri Cahyadi Pemkot Surabaya Wali Kota Surabaya Kasus TBC Surabaya zero TBC merdeka TBC

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU