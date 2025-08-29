Target Zero TBC 2030, Pemkot Surabaya Terjunkan 27 Ribu Kader Tuk Sosialiasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya menargetkan nol kasus Tuberkulosis (TBC) pada 2030. Untuk mewujudkan itu, sebanyak 27 ribu Kader Surabaya Hebat (KSH) dilibatkan untuk melakukan sosialisasi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan satu KSH akan medampingi 20 rumah untuk melakukan sosialisasi terkait TBC.

“Selain ada kader juga ada Satgas TBC. Jadi, masifnya dari KSH kalau ternyata pemeriksaannya positif TBC satgas yang akan turun, bahkan ada pula satgas yang bertugas melakukan pendampingan minum obat untuk memastikan obat tersebut benar-benar dikonsumsi, tidak dibuang,” kata Eri dalam acara penyuluhan bertajuk Merdeka TBC di Balai RW 3 Kelurahan Jambangan, Kamis (28/8).

Eri meminta kepada masyarakat agar berani jujur terkait kondisi kesehatannya. Apabila terdeteksi lebih awal maka penangananya juga lebih cepat tanpa menunggu kondisi lebih parah.

“Masyarakat berani jujur akan kondisinya dan tidak lagi menolak pengobatan TBC apabila dinyatakan positif,” ujarnya.

Menurutnya, TBC merupakan penyakit yang bisa disembuhkan apabila rutin mengkonsumsi obat selama 6 bulan.

Dia juga berpesan untuk tidak mengucilkan seseorang yang sedang melakukan pengobatan TBC.

"Jangan menghakimi, tetapi ingatkan dan kuatkan jika ada yang batuk, sarankan untuk pakai masker dan periksa ke puskesmas," katanya.