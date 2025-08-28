GIIAS Surabaya 2025: VinFast Rilis VF3 & VF7, Tersedia Paket Baterai Fleksibel

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Produsen mobil listrik asal Vietnam, VinFast tampil di ajang GIIAS Surabaya 2025. Kehadirannya langsung mencuri perhatian berkat desain bergaya Eropa, harga kompetitif, serta layanan purna jual yang diklaim terbaik di kelasnya.

DCEO Sales and Network Development VinFast Indonesia, Davy J Tuilan, mengatakan kehadiran VinFast di Indonesia bertujuan mempermudah akses masyarakat terhadap kendaraan listrik.

“Kami menawarkan strategi harga agresif, fitur lengkap, dan jaminan purna jual yang kuat bagi konsumen Indonesia,” ujar Davy, Kamis (28/8).

Untuk pasar Jawa Timur, VinFast menyiapkan dua opsi harga: termasuk baterai atau berlangganan baterai VF7 Plus: Rp580 juta (termasuk baterai) Rp520 juta (berlangganan), sedangkan VF3: Rp204 juta (termasuk baterai)/Rp164 juta (berlangganan).

VinFast VF3 saat dipamerkan di GIIAS Surabaya 2025. Foto: Dok. VinFast

Selain itu, konsumen mendapat garansi 10 tahun atau 200.000 km, isi daya gratis di jaringan V-GREEN hingga 2028, serta promo cashback dan bunga 0 persen.

Desain Eropa paling terlihat pada VF7, hasil kolaborasi dengan Torino Design Italia. Mobil ini mengusung gaya asymmetric aerospace yang aerodinamis.