DENZA D9 Debut di GIIAS Surabaya 2025, MPV Listrik Premium dengan Teknologi Futuristis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT BYD Motor Indonesia menghadirkan DENZA D9 di ajang GIIAS Surabaya 2025. MPV listrik premium ini dirancang menghadirkan kombinasi kemewahan dan teknologi futuristis, sekaligus memberi pengalaman berkendara ramah lingkungan.

Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao mengatakan, DENZA D9 tampil elegan dengan Motion Front Grill berikon π-Motion serta Arrow Tail Light yang menegaskan karakter mewah.

“Atapnya dihiasi panoramic roof seluas 1,1 m² yang mampu menyaring hingga 99 persen sinar UV, sehingga memberi pencahayaan alami tanpa mengurangi kenyamanan penumpang,” ujar Eagle, Kamis (28/8).

Masuk ke dalam kabin, kesan premium langsung terasa. DENZA D9 menawarkan kursi pijat dengan sandaran kaki elektrik, sliding door sepanjang 1.080 mm, hingga ruang kabin luas yang dirancang presisi. Interiornya menghadirkan kenyamanan layaknya ruang tunggu eksekutif.

Teknologi digital juga jadi daya tarik utama. Mobil ini dibekali DiLink intelligent interactive system yang menghubungkan seluruh fitur dalam satu sistem pintar.

“Head unit ultra-HD 15,6 inci dipadukan panel instrumen 10,25 inci untuk menampilkan navigasi, status baterai, hingga mode berkendara. Penumpang baris kedua pun mendapat kontrol LCD multifungsi untuk mengatur kursi, pencahayaan, suhu AC, hingga sunroof,” beber Eagle.

DENZA D9 menggunakan e-Platform 3.0 dengan Blade Battery andalan BYD. Sekali pengisian penuh, mobil ini mampu menempuh jarak hingga 600 km. Fitur fast charging 166 kW memungkinkan tambahan jarak 150 km hanya dengan pengisian baterai 10 menit.

Dengan torsi 360 Nm, akselerasi 0–100 km/jam dapat ditempuh dalam 9,5 detik. Hal ini menjadikan DENZA D9 sebagai salah satu MPV listrik paling bertenaga di kelasnya.