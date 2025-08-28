MG Cyberster Pamer Gaya di GIIAS Surabaya 2025, Roadster Listrik Bikin Heboh

jatim.jpnn.com, SURABAYA - MG Motor Indonesia bikin gebrakan di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2025. Pabrikan otomotif asal Inggris itu menghadirkan MG Cyberster, sportscar listrik berkonsep roadster yang tampil perdana di Jawa Timur.

Sportscar anyar ini langsung mencuri perhatian pengunjung. Warna baru Modern Beige dengan atap merah (Red Top) membuat Cyberster tampil elegan sekaligus sporty.

Cyberster hadir bukan sekadar mobil listrik. Desainnya memadukan DNA klasik MG roadster Inggris dengan teknologi modern.

Pintu gunting (scissor doors) yang dramatis, bodi aerodinamis, dan kabin futuristis dengan layar panel melengkung serta sistem hiburan canggih membuatnya tampil ikonik.

Dari sisi performa, Cyberster dirancang menghadirkan sensasi akselerasi instan khas mobil listrik. Tata letak baterai rendah dan distribusi bobot seimbang menjanjikan handling presisi ala sportscar sejati.

CEO MG Motor Indonesia Jason Huang mengatakan Cyberster adalah bukti inovasi MG. Sportscar listrik ini hadir untuk mereka yang menginginkan keseruan berkendara dengan gaya ikonik sekaligus peduli pada masa depan lingkungan.

“GIIAS Surabaya menjadi momentum penting untuk memperkenalkan Cyberster kepada pasar Jawa Timur,” ujar Jason, Rabu (27/8).

Selain Cyberster, MG juga memamerkan lini andalan lainnya, seperti hatchback listrik MG4 EV, SUV kompak MG ZS, dan sedan sporty MG5 GT.