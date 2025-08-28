JPNN.com

Situbondo Investor Day 2025: Momen Bersejarah, Investasi Triliunan Siap Masuk

Kamis, 28 Agustus 2025 – 20:48 WIB
Situbondo Investor Day 2025: Momen Bersejarah, Investasi Triliunan Siap Masuk
Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo saat memberikan sambutan dalam Situbondo Investor Day 2025 di Pendopo Rakyat Situbondo, Kamis (28/8).  Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Kabupaten Situbondo mencatat sejarah baru dengan menggelar Situbondo Investor Day 2025 di Pendopo Rakyat Situbondo, Kamis (28/8). 

Acara perdana ini menjadi gebrakan Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah lewat jalur investasi.

Ratusan investor lokal, regional, dan nasional hadir. Antusiasme tersebut, kata Mas Rio, menunjukkan Situbondo kian dilirik sebagai daerah dengan potensi besar.

“Investor akan kami sambut dengan pelayanan cepat, regulasi jelas, dan dukungan penuh agar usaha berjalan lancar,” kata Mas Rio sapaan akrab Yusuf Rio Wahyu Prayoga itu.

Dia menjelaskan Situbondo memiliki kekuatan ekonomi di sektor 4P (Pertanian/Perkebunan, Perikanan, Peternakan, dan Pariwisata).

Pertanian/Perkebunan: padi 293 ribu ton, tebu 752 ribu ton, jagung 341 ribu ton, serta mangga, kopi, tembakau, hingga kapulaga.

Di sektor perikanan produsen besar udang vannamei, tongkol, lobster, dan rumput laut, dengan konsep Blue Economy Hub. Kemudian di peternakan 164 ribu ekor sapi PO dan hampir 1 juta ayam.

Lalu di sektor pariwisata ada  Taman Nasional Baluran, Pantai Pasir Putih, hingga festival budaya dan olahraga yang terus dikembangkan dengan konsep eco-tourism.

Ratusan calon investor menghadiri Situbondo Investor Day 2025, empat sektor ini siap tumbuh pesat.
