GAC Luncurkan AION UT, EV Stylish dengan AI Tercanggih untuk Anak Muda

jatim.jpnn.com, SURABAYA - GAC Indonesia resmi memperkenalkan mobil listrik terbarunya, AION UT di ajang GIIAS Surabaya 2025.

Kendaraan urban ini hadir bukan hanya dengan desain stylish, tetapi juga mengusung teknologi Artificial Intelligence (AI) yang diklaim tercanggih di kelasnya.

Mengusung slogan 'e:XPRESS YOUR STYLE', AION UT diposisikan untuk generasi muda dan profesional aktif yang hidup serba cepat.

“Kehadiran AION UT di Surabaya menjadi momen penting untuk menegaskan positioning mobil ini sebagai EV berbasis Artificial Intelligence (AI) dengan teknologi tertinggi di kelasnya,” ujar Iqbal Taufiqurrahman, Product Planning and Strategy GAC Indonesia, Kamis (28/8).

AION UT dibekali layar HD 14,6 inci yang ditenagai chip Qualcomm SA8155P, mampu memproses 105 ribu perintah per detik. Sistem ini terintegrasi dengan voice command pintar yang bisa diaktifkan lewat sapaan sederhana “Hello Baby!”. Tanpa menyentuh tombol, pengendara dapat mengatur berbagai fungsi kendaraan.

Lewat AION App, pengguna juga bisa mengontrol mobil dari jarak jauh, mulai dari mengecek status baterai, mengunci pintu, hingga menyalakan pendingin kabin sebelum perjalanan.

Teknologi Intelligent Body Control Module (IBCM) menghadirkan kenyamanan ekstra, seperti auto-unlock, climate control otomatis, hingga walk-away locking.

Dari sisi performa, AION UT sanggup menempuh jarak 500 km sekali pengisian daya. Fitur fast charging DC dapat mengisi baterai dari 30 persen ke 80 persen hanya dalam 24 menit.