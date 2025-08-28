Korban Penusukan OTK di Ngawi, Ternyata Pemilik Angkringan

jatim.jpnn.com, NGAWI - Korban penusukan orang tidak dikenal (OTK) di angkringan depan Pasar Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Kamis (28/8) ternyata juga pemilik angkringan di lokasi lain.

Kepala Dusun/Desa Ngale, Kecamatan Paron Agus Sulistio mengatakan identitas korban ialah Andik Kristanto warga Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi.

“Kejadian sekitar pukul 03.00 WIB, korban mampir di angkringan milik temannya, setelah pulang dari berjualan,” ujar Agus.

Korban baru pulang dan berniat mampir ke angkringan temannya untuk beristirahat sejenak setelah bekerja.

“Korban ditemukan warga dalam kondisi terkapar. Masyarakat datang ke rumah saya, lalu melaporkan kejadian tersebut. Ada luka tusuk sepertinya di dada," jelas Agus.

Korban yang berusaha berteriak meminta pertolongan kepada masyarakat setempat, lalu segera dilarikan ke rumah sakit.

“Nyawa korban tak tertolong saat dilarikan ke RSI At-Tin Husada Ngawi,” kata Agus. (mcr23/jpnn)