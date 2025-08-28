GIIAS Surabaya 2025: GWM Tampilkan Tank 300 Turbo Diesel & Mobil Listrik ORA 3

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Setelah mencatat kesuksesan di ajang GIIAS 2025 ICE BSD City, Tangerang, bulan Juli lalu, Great Wall Motor (GWM) Indonesia melanjutkan langkahnya dengan tampil di GIIAS Surabaya 2025.

Kehadiran ini menegaskan komitmen GWM menghadirkan inovasi otomotif global berkualitas yang relevan dengan kebutuhan konsumen Tanah Air, khususnya di Jawa Timur.

Pada pameran GIIAS 2025 di ICE BSD, GWM berhasil membukukan 578 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK), meningkat 225 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian tersebut didominasi oleh dua model andalan: SUV Tank 300 Turbo Diesel dan Mobil Listrik ORA 03.

“Kehadiran SUV Tank 300 Turbo Diesel dan ORA 03 mempertegas semangat global ‘All Scenarios, All Powertrains, All Users’ yang kini mamin dekat dengan masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur. Konsumen berhak mendapatkan pilihan kendaraan sesuai gaya hidup, kebutuhan, dan aspirasinya,” ujar CEO GWM Indonesia Bagus Susanto.

Tank 300 Turbo Diesel

SUV terbaru GWM ini menggabungkan tenaga, kemewahan, dan kecerdasan teknologi. Dibekali mesin 2.4L Diesel Turbo dengan teknologi Variable Geometry Turbocharger (VGT) elektronik, Tank 300 menghasilkan tenaga 135 kW pada 3.600 RPM serta torsi puncak 480 Nm pada 1.500–2.500 RPM.

Mesin bertenaga ini dipadukan dengan transmisi otomatis 9-percepatan hasil pengembangan GWM, menghadirkan efisiensi dengan konsumsi bahan bakar hanya 8 liter per 100 km (berdasarkan uji internal di jalan Indonesia).