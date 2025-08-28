JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini GIIAS Surabaya 2025: GWM Tampilkan Tank 300 Turbo Diesel & Mobil Listrik ORA 3

GIIAS Surabaya 2025: GWM Tampilkan Tank 300 Turbo Diesel & Mobil Listrik ORA 3

Kamis, 28 Agustus 2025 – 17:11 WIB
GIIAS Surabaya 2025: GWM Tampilkan Tank 300 Turbo Diesel & Mobil Listrik ORA 3 - JPNN.com Jatim
GWM memamerkan lini SUV terbarunya Tank 300 Turbo Diesel dan mobil listrik retro-futuristik ORA 3 di GIIAS Surabaya 2025. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Setelah mencatat kesuksesan di ajang GIIAS 2025 ICE BSD City, Tangerang, bulan Juli lalu, Great Wall Motor (GWM) Indonesia melanjutkan langkahnya dengan tampil di GIIAS Surabaya 2025. 

Kehadiran ini menegaskan komitmen GWM menghadirkan inovasi otomotif global berkualitas yang relevan dengan kebutuhan konsumen Tanah Air, khususnya di Jawa Timur.

Pada pameran GIIAS 2025 di ICE BSD, GWM berhasil membukukan 578 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK), meningkat 225 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca Juga:

Capaian tersebut didominasi oleh dua model andalan: SUV Tank 300 Turbo Diesel dan Mobil Listrik ORA 03.

“Kehadiran SUV Tank 300 Turbo Diesel dan ORA 03 mempertegas semangat global ‘All Scenarios, All Powertrains, All Users’ yang kini mamin dekat dengan masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur. Konsumen berhak mendapatkan pilihan kendaraan sesuai gaya hidup, kebutuhan, dan aspirasinya,” ujar CEO GWM Indonesia Bagus Susanto.

Tank 300 Turbo Diesel

Baca Juga:

SUV terbaru GWM ini menggabungkan tenaga, kemewahan, dan kecerdasan teknologi. Dibekali mesin 2.4L Diesel Turbo dengan teknologi Variable Geometry Turbocharger (VGT) elektronik, Tank 300 menghasilkan tenaga 135 kW pada 3.600 RPM serta torsi puncak 480 Nm pada 1.500–2.500 RPM.

Mesin bertenaga ini dipadukan dengan transmisi otomatis 9-percepatan hasil pengembangan GWM, menghadirkan efisiensi dengan konsumsi bahan bakar hanya 8 liter per 100 km (berdasarkan uji internal di jalan Indonesia).

GWM memamerkan lini SUV terbarunya dan mobil listrik retro-futuristik di GIIAS Surabaya 2025
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   GWM Tank 300 ORA 03 GIIAS Surabaya 2025 pameran otomotif surabaya Pameran mobil Surabaya berita otomotif

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU