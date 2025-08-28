Pria di Ngawi Tewas Ditusuk OTK Saat di Angkringan, Begini Kronologinya

JPNN.com

Kamis, 28 Agustus 2025 – 16:10 WIB
Peristiwa pembunuhan terjadi di depan angkringan Pasar Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Kamis (28/8). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, NGAWI - Peristiwa pembunuhan terjadi di depan angkringan Pasar Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Kamis (28/8). Korbannya seorang pria yang belum diketahui identitasnya.

Korban tiba-tiba ditusuk oleh orang tidak dikenal (OTK) menggunakan belati. Akibat kejadian, korbab dinyatakan meninggal dunia.

Saksi mata atau pemilik angkringan Andika Rangga Pratama menjelaskan kejadian itu bermula saat pelaku berjenis kelamin laki-laki mengunjungi angkringan dan memesan kopi hitam.

Andika sempat berbincang dengan pelaku, menanyakan dari warga mana.

“Dia (pelaku) menjawab orang sini, lagi mencari kopi,” kata Andika meniru jawaban pelaku.

Selang 40 menit berlalu, korban datang ke angkringnnya serta meminta dibuatkan kopi. Andika dan korban sempat bersendagurau, sedangkan pelaku hanya diam.

“Lalu, aku main hp dan temanku. Tiba-tiba korban ditusuk oleh pelaku menggunakan belati,” katanya.

Tusukan itu mengenai perut korban sebanyak dua kali. Setelah menusuk korban, pelaku dengan santai mengendarai motornya dengan kecepatan pelan menuju arah barat.

Insiden penusukan terjadi di depan angkringan Pasar Pale Ngawi, korban tewas
