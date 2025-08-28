KH Hasan Sahal Ajak Alumni Gontor & Pramuka Muslim Ramaikan Jambore Dunia 2025

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, KH Hasan Abdullah Sahal, menyerukan kepada seluruh alumni, keluarga besar Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM), serta pramuka muslim di Indonesia untuk ikut serta meramaikan Jambore Pramuka Muslim Dunia (World Moslem Scout Jamboree/WMSJ).

Acara ini bakal digelar pada 9–14 September 2025 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, dengan melibatkan puluhan ribu peserta dari dalam dan luar negeri.

“Dalam rangka mengharumkan nama Islam dan Indonesia di mata dunia, serta membangun ukhuwah Islamiah, mari kita bersama-sama ikut meramaikan WMSJ,” kata Kiai Hasan melalui pernyataan resmi di akun Instagram @wmsjamboree2025, Selasa (26/8).

Menurutnya, tradisi kepanduan memiliki akar kuat dalam ajaran Islam yang diwariskan sejak zaman Nabi Muhammad SAW.

“Kepanduan atau kepramukaan bersumber dari ajaran Islam. Maka mari semuanya bersama-sama meramaikan acara ini,” ujar dia.

Ketua Panitia WMSJ Riza Azhari menuturkan jambore ini bukan sekadar ajang kepramukaan, melainkan wadah lahirnya generasi muda yang siap menjadi agen perubahan (agent of change) sekaligus agen perdamaian (agent of peace).

“Kami berharap setiap peserta, baik dari nusantara maupun mancanegara, pulang dengan mental pemimpin yang berani, bertanggung jawab, dan bijak,” kata Riza.

Dia menambahkan pertemuan lintas budaya di WMSJ penting untuk menumbuhkan gerakan positif dan memperkuat persaudaraan global.