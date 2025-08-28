Citroen Bawa Mobil Sporty & Stylish, Basalt dan C3 Sport, ke GIIAS Surabaya 2025

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Indomobil National Distributor, selaku Agen Pemegang Merek (APM) Citroen di Indonesia menghadirkan dua model terbarunya di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2025.

Pengunjung bisa melihat langsung All-New Citroen Basalt Dark Edition yang ditampilkan sebagai special display, serta Citroen C3 Sport yang tampil sporty dan dinamis, di Grand City Convex Surabaya pada 27–31 Agustus 2025.

All-New Basalt Dark Edition menjadi pusat perhatian booth Citroen dengan tema ‘Crafted for Comfort’, SUV coupe ini memadukan gaya ramping ala coupe, kepraktisan SUV, dan kenyamanan khas Citroen.

Interiornya didominasi warna hitam yang sporty, ditambah fitur modern untuk kenyamanan harian. Hadir sebagai limited edition, model ini ditujukan bagi pecinta otomotif yang mencari karakter berbeda.

“Basalt dirancang sebagai SUV Coupé yang tampil beda, dengan desain ekspresif, kenyamanan khas Prancis, serta karakter tangguh. Nama ‘Basalt’ diambil dari batuan vulkanik yang kuat dan fleksibel, melambangkan ketangguhan model ini,” ujar Sales & Marketing Division Head Citroen Indonesia Ferdinan Hendra.

Selain Basalt, Citroen juga meluncurkan C3 Sport yang menyasar generasi muda.

Hatchback ini tampil dengan body decals bertema sport, roof garnish agresif, serta interior sporty dengan jok eksklusif, pedal sport, dan ambient lighting.