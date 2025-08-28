Meluncur di GIIAS Surabaya, Nissan X-Trail e-POWER Tawarkan Performa EV Tanpa Charging

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Nissan Motor Distributor Indonesia resmi memperkenalkan All-New Nissan X-Trail e-POWER with e-4ORCE di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2025. Kehadiran model ini menjadi langkah strategis memperluas pasar elektrifikasi Nissan, khususnya di Jawa Timur.

SUV terbaru ini langsung mencuri perhatian karena menggabungkan teknologi elektrifikasi e-POWER dengan sistem penggerak listrik Electric All-Wheel Drive (e-4ORCE).

Hasilnya, pengalaman berkendara seperti EV, tetapi tanpa perlu charging eksternal, cukup isi bensin untuk mengisi baterai.

All-New X-Trail e-POWER digerakkan oleh dua motor listrik—203 PS di depan dan 135 PS di belakang—dengan distribusi tenaga presisi lewat teknologi e-4ORCE. Sistem ini memastikan kendaraan tetap stabil di jalan licin, tanjakan, hingga jalur off-road ringan.

“Konsumen SUV saat ini tidak hanya mencari performa, tetapi juga kenyamanan dan rasa aman di berbagai kondisi jalan. Itu sebabnya kami menghadirkan teknologi e-4ORCE—sistem AWD elektrik yang memberi stabilitas maksimal tanpa mengorbankan kenyamanan,” ujar Head of Sales and Product Planning PT Nissan Motor Distributor Indonesia Bima Aristantyo.

SUV elektrifikasi ini dirancang dengan kabin lega untuk tujuh penumpang. Fitur unggulannya meliputi kursi Anti-Gravity, AC Tri-Zone, audio premium BOSE 9-speaker, serta panel instrumen digital 12,3 inci dan Heads-Up Display 10,8 inci.

Nissan juga membekali X-Trail terbaru dengan teknologi keselamatan Nissan Safety Shield, termasuk Forward Emergency Braking, Blind Spot Warning, dan Intelligent Cruise Control.

Teknologi e-4ORCE tidak hanya menjaga traksi, tetapi juga meningkatkan kenyamanan kabin dengan meredam guncangan saat akselerasi atau pengereman mendadak. Pengemudi bisa memilih lima mode berkendara: Auto, Sport, Eco, Off-road, dan Snow.