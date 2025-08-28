Sokonindo Usung SERES 3 Hingga DFSK Super Cab di GIIAS Surabaya 2025, Sebegini Harganya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Sokonindo Automobile, distributor resmi merek DFSK dan SERES, kembali meramaikan ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2025 di Grand City Convex, 27–31 Agustus 2025.

Dengan tema Innovate to Elevate for Indonesia, DFSK dan SERES menampilkan lini kendaraan elektrifikasi terbaru, mulai dari SUV listrik SERES 3, SERES E1 Black Edition, DFSK Gelora E, hingga DFSK Super Cab.

SERES 3

Model andalan SERES 3 resmi diumumkan dengan harga Rp369 juta (OTR Surabaya). SUV listrik ini mengusung desain elegan dengan baterai 54 kWh yang mampu menempuh jarak hingga 412 km.

Fitur fast charging hanya butuh 40 menit (20–80 persen), sedangkan interiornya dilengkapi panoramic sunroof, head unit 10,25 inci, hingga 6 airbags dan kamera 360°.

SERES E1 Black Edition

Hadir dalam edisi terbatas hasil kolaborasi dengan Scuto Indonesia, SERES E1 Black Edition tampil lebih stylish.

Model ini berbasis city EV dengan harga Rp235 juta (OTR Surabaya) dan jarak tempuh 220 km. SERES juga memberikan insentif trade-in hingga Rp51 juta.