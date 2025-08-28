JAECOO J7 SHS Meluncur di GIIAS Surabaya, Klaim Tembus 1.300 Km Sekali Isi

JPNN.com

Kamis, 28 Agustus 2025 – 11:36 WIB
JAECOO memperkuat jaringan di Jawa Timur dengan merilis J7 SHS hingga J5 EV di GIIAS Surabaya 2025. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Setelah mencuri perhatian di GIIAS Tangerang, JAECOO melanjutkan langkah strategisnya dengan ikut serta dalam GIIAS Surabaya 2025 di Grand City Convex, 27–31 Agustus 2025.

Pada ajang ini, JAECOO resmi meluncurkan J7 SHS (Super Hybrid System) untuk pasar Jawa Timur.

Model SUV premium berteknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) ini diklaim mampu menempuh jarak hingga 1.300 km hanya dengan sekali pengisian BBM dan baterai, serta 100 km untuk mode full EV.

Country Director JAECOO Indonesia Max Zhou menyebut J7 SHS sebagai paket lengkap mobil masa depan.

“Teknologi SHS bukan hanya efisiensi, tetapi juga performa maksimal. Smart Hybrid, Smart Safety, dan Smart Features menjadikan J7 SHS solusi berkendara modern,” ujar Max, Rabu (27/8).

Pada debut nasional di GIIAS BSD, J7 SHS mencatat lebih dari 500 SPK, dan kini hadir untuk menjawab kebutuhan konsumen di Surabaya serta Jawa Timur.

Selain J7 SHS, JAECOO juga membawa lini produk lengkapnya ke Surabaya, termasuk J7 AWD, J7 Discover, J8 SHS ARDIS, J8 ARDIS, hingga J5 EV.

J7 SHS dibanderol Rp510,4 juta dengan bonus wall charger, IoV gratis 3 tahun, garansi mesin hingga 10 tahun atau 1 juta km, dan layanan purna jual premium.

