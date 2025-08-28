Kampung Taman Pelangi Mulai Dibongkar, Pembangunan Flyover Dimulai 2026
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pembongkaran kampung Taman Pelangi Surabaya telah dilakukan dan ditargetkan rampung pada bulan Agustus ini.
Proses ini merupakan bagian dari proyek pembangunan flyover yang bertujuan untuk mengatasi kemacetan di kawasan tersebut.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan proyek pembangunan fly over dikerjakan oleh pemerintah pusat pada tahun 2026.
Meski demikian, pembongkaran lokasi proyek merupakan tanggungjawab pemerintah daerah.
“Pembongkaran kewajiban kami, pembanguannnya dari pemerintah pusat karena itu jalan nasional. Target pembongkaran selesai bulan ini,” kata Eri, Rabu (27/8).
Eri mengatakan proyek tersebut sudah masuk di Inpres Jalan Daerah (IJD). Namun, pelaksana pembangunannya adalah pemerintah pusat.
“Anggarannya sekitar Rp300 miliar. Tahun depan (pembangunannya) karena pemerintah pusat,” jelasnya.
Pembangunan fly over ini dipilih karena dinilai bisa lebih efektif dibandingkan underpass untuk mengurangi kemacetan di wilayah tersebut
Pembongkaran kampung Taman Pelangi untuk proyek flyover ditargetkan tuntas bulan Agustus
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News