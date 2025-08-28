BYD Usung Atto 1 di GIIAS Surabaya, City Car Listrik untuk Generasi Muda

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Setelah sukses mencatat 4.195 SPK di GIIAS Jakarta, BYD Motor Indonesia melanjutkan langkah strategisnya dengan tampil di GIIAS Surabaya 2025 pada 27-31 Agustus di Grand City Convex.

Pada ajang ini, BYD menampilkan jajaran mobil listrik unggulan, termasuk BYD ATTO 1, city car listrik terbaru yang diluncurkan Juli 2025 lalu. Model ini hadir dengan desain ringkas, efisien, serta dibekali fitur modern yang menyasar konsumen muda perkotaan.

Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao menyebut ATTO 1 sebagai bagian dari strategi memperluas akses mobil listrik di Indonesia.

“ATTO 1 dirancang untuk efisiensi, kemudahan, dan desain modern sekaligus menjawab kebutuhan kendaraan yang berkelanjutan. Kami berharap model ini memperluas adopsi EV di Indonesia,” kata Zhao.

Mobil listrik ini dibangun dengan platform e-Platform 3.0, menggunakan Blade Battery, dan dilengkapi fitur keselamatan seperti enam airbag, cruise control, hingga sensor parkir.

Pilihan warnanya ada Apricity White, Cosmos Black, dan Sprout Green menghadirkan karakter visual yang modern dan ekspresif.

Di dalam kabin, material soft touch dan kursi berdesain sport memberi nuansa premium sekaligus nyaman. Baris kedua ruang lega dengan tiga headrest, ruang penyimpanan di depan dan belakang.

Pada varian Premium tersedia electric driver seat serta setir berlapis kulit dengan pengaturan tilt dan telescopic untuk posisi berkendara yang ergonomis.