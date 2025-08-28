Cuaca Malang Hari Ini, Pagi & Siang Gerimis, Sore-Malam Cerah & Berangin

JPNN.com

Kamis, 28 Agustus 2025 – 10:05 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (28/8) baik untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya curah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siang sampai malam cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Dau, Jabung, Karangploso, Kasembon, Ngajum, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, Tirtoyudo, Tumpang, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Ampelgading dan Tirtoyudo. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berangin.

Sore dan malam cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 18-27 derajat celsius.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Seharian gerimis bakal mengguyur kawasan berikut.
