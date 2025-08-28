Dari Sabang Sampai Merauke, 1.272 Siswa Ikuti Kompetisi Revolusi Website Sekolah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 1.272 siswa dari 318 tim sekolah di seluruh Indonesia resmi memulai perjuangan mereka dalam Jagoan Hosting Infra Competition (JHIC) 2025.

Kompetisi yang dibuka di Maspion IT Surabaya pada Rabu (27/8) itu menantang pelajar untuk merevolusi website sekolah menjadi platform digital yang modern, aman, dan profesional.

General Manager Jagoan Hosting Andy Novianto mengaku bangga dengan antusiasme peserta.

“Siswa dari wilayah 3T seperti Merauke tetap berjuang ikut serta di tengah keterbatasan akses internet. Ini bukti nyata potensi digital anak bangsa begitu kuat dan merata,” ujar Andy.

Menurutnya, peserta JHIC tahun ini tidak hanya berasal dari SMA/SMK, tetapi MAN dan pondok pesantren dari Sabang hingga Merauke.

“Mereka ditantang menghadirkan website yang dapat menjadi media branding sekolah sekaligus pusat informasi,” ucapnya.

Direktur Maspion IT Okky Tri Hutomo mengatakan hasil karya peserta akan berdampak langsung pada sekolah.

“Website yang andal dapat meningkatkan kepercayaan orang tua, menarik minat calon siswa sekaligus membuka pintu kolaborasi dengan dunia industri,” katanya.