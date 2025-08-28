Cuaca Surabaya Hari Ini, Pagi Gerimis, Siang-Malam Cerah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (28/8).

Paginya Karang Pilang dan Lakarsantri hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Siangnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan cerah.

Sorenya cerah di seluruh kawasan.

Malamnya masih cerah di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 7-16 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)