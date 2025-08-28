JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Surabaya Hari Ini, Pagi Gerimis, Siang-Malam Cerah

Cuaca Surabaya Hari Ini, Pagi Gerimis, Siang-Malam Cerah

Kamis, 28 Agustus 2025 – 09:04 WIB
Cuaca Surabaya Hari Ini, Pagi Gerimis, Siang-Malam Cerah - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Surabaya hari ini. Foto: Arry Saputra/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (28/8).

Paginya Karang Pilang dan Lakarsantri hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Siangnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan cerah.

Baca Juga:

Sorenya cerah di seluruh kawasan.

Malamnya masih cerah di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-34 derajat celsius.

Baca Juga:

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 7-16 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)

Berikut ramalan cuaca Surabaya hari ini. Cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di surabaya cuaca cuaca Surabaya ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU