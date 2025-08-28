Cuaca Jawa Timur 28 Agustus 2025, Pagi dan Siang Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (28/8).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Jember, Kota Batu, Lumajang, Mojokerto, dan Trenggalek. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Lumajang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Kota Batu, Pacitan, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Kota Batu, Pacitan, dan Trenggalek. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 16-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)