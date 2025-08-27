6 Tahun Vakum, Ngikan Hadir Lagi di Surabaya dengan Konsep Baru

JPNN.com

Rabu, 27 Agustus 2025 – 22:05 WIB
Ngikan resmi kembali hadir dengan konsep terbaru di Jalan Dharmahusada No. 16 Surabaya. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Setelah enam tahun tak terdengar kabarnya, brand kuliner Ngikan resmi kembali hadir dengan konsep terbaru. Outlet perdananya dibuka di Jalan Dharmahusada No. 16 Surabaya pada 22 Agustus 2025, mengusung nama Ngikan Reborn.

Kembalinya Ngikan mendapat sambutan antusias dari warganet. Unggahan di media sosial Ngikan langsung dipenuhi komentar nostalgia.

Founder Baba Rafi Enterprise Hendy Setiono mengatakan Ngikan hadir kembali dengan sajian yang lebih variatif.

Konsumen dapat menemukan variasi menu ikan yang lebih luas, dipadukan dengan pilihan sambal nusantara dan saus modern yang menggugah selera.

“Dengan pilihan ikan yang lebih banyak, sambal dan saus yang lebih variatif, kami berharap Ngikan Reborn bisa menjadi destinasi kuliner favorit masyarakat Surabaya dan Indonesia,” jelasnya.

Outlet baru ini didesain dengan suasana modern dan segar. Konsep tersebut diharapkan tidak hanya memperkaya pilihan menu, tetapi juga menciptakan pengalaman bersantap yang lebih nyaman.

Hendy menambahkan, Surabaya menjadi kota pertama peluncuran Ngikan Reborn. Selanjutnya, konsep ini akan dibawa ke berbagai kota besar lain di Indonesia.

“Inovasi adalah kunci agar brand tetap hidup. Ngikan adalah bukti bahwa kami terus berusaha menghadirkan sesuatu yang baru bagi masyarakat,” ujarnya. (mcr23/jpnn)

Ngikan hadir lagi di Kota Surabaya dengan menawarkan berbagi menu yang bervariasi.

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

