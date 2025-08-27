Chery Luncurkan 3 SUV Baru di GIIAS Surabaya 2025, Ini Daftar Harganya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Chery Sales Indonesia (CSI) tampil all out di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2025 dengan meluncurkan tiga SUV terbaru sekaligus, Rabu (27/8).

Adapun tiga model yang resmi diperkenalkan yakni Chery TIGGO Cross CSH Hybrid, Chery TIGGO Cross Sport 1.5T, serta Chery TIGGO 9 CSH AWD sebagai flagship premium SUV 7-seater.

“Kami ingin mengajak konsumen di Surabaya memasuki era eco mobility. TIGGO Cross CSH Hybrid dan TIGGO 9 CSH AWD menawarkan pengalaman berkendara dengan emisi rendah, sedangkan TIGGO Cross Sport 1.5T cocok bagi mereka yang mencari SUV bertenaga dengan harga kompetitif,” ujar Head of Brand & Marketing Department CSI Rifkie Setiawan.

TIGGO Cross CSH Hybrid hadir dengan mesin 1.500 cc + motor listrik berdaya total 204 PS, sementara varian Sport 1.5T mengandalkan mesin turbo 1.500 cc bertenaga 147 PS. Keduanya mengusung desain gagah dengan fitur keselamatan berlapis termasuk ADAS.

“Kami ingin menunjukkan komitmen Chery akan inovasi teknologi dalam menciptakan kendaraan berkualitas premium yang unggul dari sisi performa, desain, material, keamanan, serta kenyamanan," katanya.

Sementara itu, Chery TIGGO 9 CSH AWD dibekali teknologi Plug-in Hybrid (PHEV) dengan tiga motor listrik. SUV premium ini menghasilkan tenaga 395 PS dengan torsi 650 Nm, mampu melesat 0–100 km/jam dalam 5,4 detik. Mobil ini juga dapat digunakan dalam mode listrik penuh sejauh 180 km.

Harga yang ditawarkan yakni mulai Rp 309,9 juta (OTR Surabaya) untuk TIGGO Cross Sport 1.5T, Rp 329,8 juta untuk TIGGO Cross CSH Premium, dan Rp 729,9 juta untuk TIGGO 9 CSH AWD.

Chery optimistis pasar Jatim potensial, didukung lima jaringan dealer di Surabaya dan Sidoarjo. Ketiga model terbaru ini juga sudah diproduksi lokal di pabrik PT Handal Indonesia Motor, Bekasi.