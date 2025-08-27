Amrodji Konawi Siap Regenerasi, LDII Jatim Gelar Muswil Akhir Agustus

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Jawa Timur bakal menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) X pada 30–31 Agustus 2025 di Gedung Serba Guna Ponpes Sabilurrosyidin, Surabaya. Muswil akan dibuka langsung oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

Muswil X mengangkat tema Penguatan SDM Profesional Religius yang Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia Menuju Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara.

Selain memilih ketua baru, forum ini juga menghadirkan Dialog Kebangsaan bersama sejumlah tokoh penting, mulai dari Kakanwil Kemenag Jatim, Ketua MUI Jatim, Ketua PWNU Jatim, Ketua PWM Jatim, Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kepala BIN Daerah Jatim, Kepala Bakesbangpol Jatim, hingga Rektor Universitas Brawijaya Malang.

Ketua DPW LDII Jatim Amrodji Konawi mengatakan belum ada kandidat yang terang-terangan maju. Menurutnya, DPD LDII kabupaten/kota sudah memiliki penilaian terhadap figur-figur yang akan dibawa dalam forum Muswil.

“Selama lima tahun ini saya sudah cukup mengabdikan waktu, tenaga, dan pikiran. Tentu saya menyambut baik jika ada kader-kader lain yang mampu melanjutkan estafet kepemimpinan di LDII Jatim,” ujar Amrodji.

Jelang Muswil, jajaran pengurus LDII Jatim sempat bertemu Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi.

Amrodji menyebut Muswil X akan menjadi forum strategis untuk merumuskan arah kebijakan lima tahun ke depan, sekaligus memperkuat sinergi LDII dengan pemerintah daerah.

“LDII siap bersinergi mendukung pembangunan Jawa Timur di berbagai sektor, mulai sosial, pendidikan, lingkungan hingga pemberdayaan ekonomi umat,” jelasnya.