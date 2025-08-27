Wuling Bawa New BinguoEV & Mitra EV ke GIIAS Surabaya 2025, Intip Promo Spesialnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wuling Motors (Wuling) ikut meramaikan GIIAS The Series 2025 di Grand City Convex Surabaya, 27–31 Agustus, dengan membawa lini kendaraan terbarunya.

Mengusung tema ‘Dibangun di Indonesia, untuk Anda’, Wuling menampilkan New BinguoEV, Mitra EV, serta Cortez Darion EV yang sebelumnya melakukan debut global di Jakarta.

“Surabaya menjadi kota pertama dalam rangkaian GIIAS The Series 2025. Pengunjung bisa melihat langsung New BinguoEV, Mitra EV, serta pre-book Cortez Darion. Kami juga membawa CloudEV, Air ev, dan Alvez, lengkap dengan unit test drive dan promo ‘Nusantara’,” kata Regional Sales Manager Wuling Motors Angga, Rabu (27/8).

New BinguoEV tampil dengan desain klasik ikonik khas hatchback listrik, kini hadir dalam dua varian Lite dan Pro.

Interior lebih eksklusif dengan pilihan Caramel Latte (Pro) dan Mocha Latte (Lite), serta tambahan fitur smartphone interconnection dan electric foldable mirror.

Sementara itu, Mitra EV menjadi kendaraan komersial listrik pertama Wuling di Indonesia. Tersedia dalam versi minibus dan blind van, dengan jarak tempuh 300 km dan 400 km.

“Mobil ini diposisikan sebagai solusi efisien untuk sektor bisnis sekaligus diproduksi lokal di Indonesia,” ujarnya.

Wuling juga membuka pre-book Cortez Darion, MPV keluarga 7-seater dengan captain seat, electric sunroof, hingga sliding door elektrik. Tersedia dalam opsi EV dan PHEV, model ini dirancang sebagai wujud inovasi keluarga Indonesia.