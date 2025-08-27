JPNN.com

Asyik Review Tahu Gimbal, Food Vlogger di Surabaya Malah Dianiaya Warga

Rabu, 27 Agustus 2025 – 18:30 WIB

Rabu, 27 Agustus 2025 – 18:30 WIB
Asyik Review Tahu Gimbal, Food Vlogger di Surabaya Malah Dianiaya Warga - JPNN.com Jatim
Aksi tak menyenangkan dialami oleh Food vlogger berinisial J (30 tahun). Dia mengalami kekerasan saat membuat konten jajanan di Jalan Kutisari, Surabaya. Foto : Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kejadian tak menyenangkan dialami Food vlogger berinisial J (30). Dia mengalami kekerasan saat membuat konten jajanan di Jalan Kutisari, Surabaya.

Insiden itu terjadi pada Selasa (26/8). Dia tiba-tiba dihampiri dua orang yang mengaku warga sekitar dan memukulinya.

J memceritakan kejadian itu bermula saat dia hendak mereview makanan UMKM tahu gimbal. Dia telah meminta izin kepada pedagang untuk membuat konten.

"Tujuannya saya itu untuk dipromosikan. Saya mau bikin konten lah istilahnya. Kan kebetulan saya juga content creator di situ. Mau bikin konten untuk yang UMKM-nya. Nah, itu saya sudah video, sudah izin," kata J saat dikonfirmasi, Rabu (27/8).

Setelah semua proses selesai, J menuju tempat parkir mobil yang berada di seberang jalan untuk mengambil uang. Uang tersebut rencananya untuk membayar tahu gimbal yang diulasnya.

Saat di mobil, J dihampiri oleh satu orang dan tiba-tiba menegur menanyakan tujuan mengambil video sehingga terjadi cekcok adu mulut.

"Tiba-tiba saya ditegur sama satu orang pertamanya dulu. Ditegur, ditanyain, 'Kamu video-video apa?'. 'Loh, saya video yang jualan ini, Bapaknya ini siapa?' Saya bilang begitu kan. Nah, terus orangnya sempat cekcok, orangnya kayak enggak terima begitu," ucapnya.

Orang tersebut kemudian meminta ponsel J ingin melihat video yang telah diambil.

Kronologi food vlogger di Surabaya dianiaya dua warga saat me-review tahu gimbal di Jalan Kutisari
