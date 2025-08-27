BAIC BJ30 Debut di GIIAS Surabaya, SUV Hybrid Tangguh dengan 7 Mode Off-road

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT JIO Distribusi Indonesia selaku Agen Pemegang Merek (APM) BAIC Indonesia resmi meramaikan ajang GIIAS Surabaya 2025 di Grand City Convex, 27–31 Agustus.

Dalam pameran tersebut, BAIC menghadirkan line-up unggulannya, mulai dari BJ40 Plus, X55 II, hingga produk terbaru BJ30 Hybrid yang dibekali teknologi elektrifikasi.

CEO BAIC Indonesia, Johnnathan Salim, mengatakan Surabaya dan Jawa Timur adalah pasar potensial bagi industri otomotif.

“Kota ini merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia. Kehadiran BAIC di GIIAS Surabaya adalah langkah strategis agar kami lebih dekat dengan konsumen,” ujarnya, Rabu (27/8).

BJ30 Hybrid diklaim sebagai SUV pintar dengan empat keunggulan utama: bertenaga dengan akselerasi 0–100 km/jam hanya 6,9 detik, halus dengan sistem electric 4WD respons 0,03 detik.

Selain itu, efisien dengan konsumsi BBM 15,5 km/liter dan jelajah hingga 1.000 km, serta andal berkat All Terrain System dengan tujuh mode berkendara termasuk Snow, Mud, Sand, dan Wading.

Mobil ini akan mulai diterima konsumen pada Oktober 2025. Selama pameran, BAIC menawarkan promo spesial, yaitu BJ30 AWD turun dari Rp625 juta menjadi Rp595 juta, BJ30 FWD dari Rp549 juta menjadi Rp519 juta.

Kemudian BJ40 Plus dari Rp725 juta menjadi Rp705 juta, hingga X55 Prime dan X55 Lite dengan potongan hingga Rp15 juta.