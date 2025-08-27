UT Surabaya dan Lapas Madiun Buka Program Kuliah S1 untuk Warga Binaan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Terbuka (UT) Surabaya menjalin kerja sama dengan Lapas Kelas I Madiun untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi warga binaan.

Program ini fokus pada penyelenggaraan kuliah Strata 1 (S1) berbasis pembelajaran jarak jauh yang fleksibel dan sesuai regulasi lembaga pemasyarakatan.

Rektor UT Dr M Yunus, S.S., M.M., menegaskan komitmen kampusnya untuk menghadirkan pendidikan tanpa batas.

“Universitas Terbuka hadir untuk semua, termasuk warga binaan. Kami percaya setiap orang berhak memperbaiki diri dan meraih masa depan yang lebih baik melalui pendidikan,” ujarnya, Rabu (27/8).

Direktur UT Surabaya Dr Suparti, M.Pd., menyebut pendidikan sebagai bagian penting dari rehabilitasi sosial.

“Bagi kami, pendidikan adalah jalan pembebasan, bukan hanya dari keterbatasan ilmu, tetapi juga kesempatan. Program ini memastikan warga binaan tidak ditinggalkan, selalu ada peluang kedua untuk membangun hidup lebih bermakna,” tuturnya.

Tahapan implementasi mencakup mekanisme pendaftaran, penyusunan jadwal kuliah, hingga dukungan fasilitas belajar daring yang difasilitasi UT Surabaya bersama Lapas Madiun. Perkuliahan akan dimulai pada semester berjalan.

Kerja sama ini sejalan dengan Asta Cita ke-4 untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, serta mendukung Visi Indonesia Emas 2045.