Dinkes Sampang Ungkap Temuan 413 Anak Positif Terserang Campak
jatim.jpnn.com, SAMPANG - Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) Kabupaten Sampang menemukan 413 anak positif terserang penyakit campak.
Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes-KB Sampang Samsul Hidayat mengatakan temuan itu berdasarkan laporan puskesmas.
“Temuan jumlah anak yang terserang campak ini berdasarkan laporan yang disampaikan masing-masing puskesmas di 14 kecamatan se-Kabupaten Sampang pada rapat koordinasi," kata Samsul, Selasa.
Dia menjelaskan ke-413 anak yang positif campak itu tersebar di 14 kecamatan se-Kabupaten Sampang.
Petugas di masing-masing puskesmas, kata dia, memberikan pengobatan dan sebagian di antara mereka telah sembuh.
"Para penderita umumnya anak berumur antara 1 hingga 4 tahun," ujarnya.
Samsul menjelaskan anak-anak yang terserang campak tersebut karena beberapa faktor, yakni karena perubahan cuaca dan belum divaksin.
"Sebab, berdasarkan laporan petugas medis puskesmas di desa-desa itu banyak orang tua yang menolak anaknya diimunisasi," katanya.
Sebanyak 413 anak di Kabupaten Sampang dilaporkan positif terserang penyakit campak.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News