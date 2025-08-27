Dinkes Sampang Ungkap Temuan 413 Anak Positif Terserang Campak

jatim.jpnn.com, SAMPANG - Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) Kabupaten Sampang menemukan 413 anak positif terserang penyakit campak.

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes-KB Sampang Samsul Hidayat mengatakan temuan itu berdasarkan laporan puskesmas.

“Temuan jumlah anak yang terserang campak ini berdasarkan laporan yang disampaikan masing-masing puskesmas di 14 kecamatan se-Kabupaten Sampang pada rapat koordinasi," kata Samsul, Selasa.

Dia menjelaskan ke-413 anak yang positif campak itu tersebar di 14 kecamatan se-Kabupaten Sampang.

Petugas di masing-masing puskesmas, kata dia, memberikan pengobatan dan sebagian di antara mereka telah sembuh.

"Para penderita umumnya anak berumur antara 1 hingga 4 tahun," ujarnya.

Samsul menjelaskan anak-anak yang terserang campak tersebut karena beberapa faktor, yakni karena perubahan cuaca dan belum divaksin.

"Sebab, berdasarkan laporan petugas medis puskesmas di desa-desa itu banyak orang tua yang menolak anaknya diimunisasi," katanya.