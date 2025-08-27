Resmi Dibuka! GIIAS Surabaya 2025 Hadirkan 30 Merek Kendaraan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2025 resmi dibuka, Rabu (27/8), di Grand City Convex Surabaya.

Pembukaan dilakukan oleh Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin RI Setia Diarta didampingi Plt Dirjen Industri Agro Putu Juli Ardika, Ketua Umum GAIKINDO Yohannes Nangoi, serta Ketua Penyelenggara Rizwan Alamsjah.

Setia Diarta menyatakan dukungan penuh pemerintah atas terselenggaranya GIIAS Surabaya 2025.

“Kami berharap acara ini bisa melanjutkan kesuksesan GIIAS Tangerang sekaligus menegaskan posisi Surabaya sebagai kota strategis dalam peta industri otomotif Indonesia,” ujar Setia.

Ketua Umum GAIKINDO Yohannes Nangoi mengatakan pameran yang sudah memasuki tahun ke-10 ini tidak lepas dari dukungan pemerintah pusat dan Pemprov Jatim. Dia menyoroti kehadiran tujuh merek baru yang untuk pertama kalinya ikut ambil bagian.

“Ini bukti besarnya potensi pasar otomotif di Jawa Timur,” kata Nangoi.

GIIAS Surabaya 2025 menghadirkan 30 merek kendaraan, terdiri dari 21 merek kendaraan penumpang (BAIC, BYD, Chery, Citroen, Daihatsu, Denza, GAC AION, Geely, GWM, Honda, Jaecoo, Lexus, Mazda, MG, Mitsubishi, Nissan, Seres, Suzuki, Toyota, Vinfast, Wuling), satu merek kendaraan komersial (DFSK), serta delapan merek roda dua (Aprilia, Kupprum, Moto Guzzi, Piaggio, Royal Enfield, Scomadi, United E-Motor, Vespa). Sebanyak 14 merek industri pendukung juga ikut meramaikan.

Sebagai sponsor utama, Astra Financial kembali hadir bersama FIFGROUP, ACC, TAF, Asuransi Astra, Astra Life, AstraPay, MOXA, SEVA, dan Bank Saqu. Selain itu, PLN Mobile, JKIND, Superchallenge, Kahf, dan Berkah Event juga mendukung penyelenggaraan.