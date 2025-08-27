Wanita Asal Gresik Ditemukan Tewas Setengah Telanjang di Sungai Pakal Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Warga Pakal, Surabaya digegerkan dengan penemuan jenazah perempuan dia area Sungai Beji, Jalan Pakal Madya, Selasa (26/8) malam.

Korban ditemukan dengan kondisi setengah telanjang dan hanya mengenakan pakaian dalam berwarna merah maroon.

Korban bernama Wiwik Ristiningsih (51) warga Laban, Menganti, Gresik itu ditemukan warga yang hendak memancing.

Baca Juga: Penyebab Tewasnya Mayat Ojol Perempuan di Gresik Akibat Kekerasan Benda Tumpul

Saat petugas tiba di lokasi sekitar pukul 20.01 WIB, tubuh korban tampak telentang di tengah semak-semak, tepat di bawah pohon.

Mirisnya, pakaian luar korban berupa dress hitam bermotif polkadot tidak melekat di tubuhnya, tetapi ditemukan terpisah sekitar tiga meter dari posisi jenazah.

Selain itu, sepasang sandal jepit berwarna oranye juga berada di sekitar lokasi.

Kabid Darlog BPBD Surabaya Linda Novanti menjelaskan proses evakuasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian lantaran lokasi jenazah berada di area sulit dijangkau.

“Setelah tim Inafis Polrestabes Surabaya melakukan identifikasi, jenazah kami evaluasi bersama Dinas Sosial dan posko terpadu. Medan menyulitkan karena korban ditemukan di tengah semak-semak dekat sungai,” ucap Linda, Rabu (27/8).