Wanita Asal Gresik Ditemukan Tewas Setengah Telanjang di Sungai Pakal Surabaya

Rabu, 27 Agustus 2025 – 12:27 WIB
Wanita Asal Gresik Ditemukan Tewas Setengah Telanjang di Sungai Pakal Surabaya - JPNN.com Jatim
Petugas gabungan saat mengevakuasi jenazah wanita asal Gresik yang tewas dengan kondisi setengah telanjang di Sungai Beji, Pakal Madya, Surabaya, Selasa (26/8) malam. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Warga Pakal, Surabaya digegerkan dengan penemuan jenazah perempuan dia area Sungai Beji, Jalan Pakal Madya, Selasa (26/8) malam.

Korban ditemukan dengan kondisi setengah telanjang dan hanya mengenakan pakaian dalam berwarna merah maroon.

Korban bernama Wiwik Ristiningsih (51) warga Laban, Menganti, Gresik itu ditemukan warga yang hendak memancing.

Saat petugas tiba di lokasi sekitar pukul 20.01 WIB, tubuh korban tampak telentang di tengah semak-semak, tepat di bawah pohon.

Mirisnya, pakaian luar korban berupa dress hitam bermotif polkadot tidak melekat di tubuhnya, tetapi ditemukan terpisah sekitar tiga meter dari posisi jenazah.

Selain itu, sepasang sandal jepit berwarna oranye juga berada di sekitar lokasi.

Kabid Darlog BPBD Surabaya Linda Novanti menjelaskan proses evakuasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian lantaran lokasi jenazah berada di area sulit dijangkau.

“Setelah tim Inafis Polrestabes Surabaya melakukan identifikasi, jenazah kami evaluasi bersama Dinas Sosial dan posko terpadu. Medan menyulitkan karena korban ditemukan di tengah semak-semak dekat sungai,” ucap Linda, Rabu (27/8).

Penemuan jenazah wanita asal Gresik di Sungai Beji, Jalan Pakal Madya mengegerkan warga setempat karena kondisi setengah telanjang.
