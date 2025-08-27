Cuaca Malang Hari Ini, Pagi-Malam Kawasan Berikut Bakal Diguyur Gerimis

JPNN.com

Rabu, 27 Agustus 2025 – 10:05 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu baik untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya Klojen, Lowokwaru, dan Sukun hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah berawan.

Siang sampai malam cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Dau, Karangploso, Ngajum, Pujon, Tirtoyudo, dan Wagir. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siang Ampelgading, Dau, Pujon, dan Tirtoyudo gerimis. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berangin.

Sorenya gerimis mengguyur Ampelgading, Jabung, dan Tirtoyudo. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Malamnya gerimis mengguyur Sumbermanjing Wetan. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Seharian gerimis bakal mengguyur kawasan berikut.
