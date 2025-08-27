Cuaca Surabaya Hari Ini, Cerah-Berawan Seharian, Siang Berpotensi Panas Menyengat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Selasa (27/8).

Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siangnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Sorenya masih cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-15 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan panas menyengat di siang hari.