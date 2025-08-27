Cuaca Jawa Timur 27 Agustus 2025, Pagi-Sore Gerimis di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (27/8).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Jember, Kota Batu, Kota Malang, dan Lumajang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya Kota Batu dan Lumajang gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Lumajang masih gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 16-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-31 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)