Brand Lokal Moell Bawa Skincare Anak Indonesia ke Panggung Internasional

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Brand skincare anak asal Indonesia, Moell Indonesia Sukses (Moell) menorehkan prestasi dengan menjadi satu-satunya merek lokal yang diundang tampil di ajang Aesthetic Medicine & Surgery Conference & Exhibition (AMSC) Malaysia 2025.

Konferensi internasional bergengsi itu berlangsung di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) pada 6–7 Agustus 2025. Acara ini menghadirkan lebih dari 160 pembicara internasional, 200 brand global, serta diikuti 1.600 delegasi dari berbagai negara.

Founder Moell Uung Victoria Finky, CEO Jonathan Handoko, serta dr Mario Johan, dipl.AAAM hadir memperkenalkan inovasi produk Moell yang diformulasikan dengan Microbiome Technology untuk memperkuat skin barrier anak.

“Aku bersyukur banget, brand yang aku bangun dari keresahan sebagai ibu kini bisa dikenal di mata internasional. Prosesnya panjang, penuh riset bareng dokter anak, dokter kulit, dan microbiologist. Terima kasih buat ibu-ibu yang sudah percaya Moell untuk perawatan kulit dan rambut si kecil,” kata Uung dalam keterangan tertulis, Rabu (27/8).

Pada kesempatan yang sama, dr Danar Wicaksono, MSc., Sp.DVE memaparkan hasil penelitian berjudul New Insight on Microbiome Technology-Enriched Sunscreen dalam simposium dokter kulit dan estetika internasional.

“Dari studi ini terlihat bahwa sunscreen dengan kandungan pendukung mikrobioma bahkan bisa meningkatkan keberagaman mikroba setelah pemakaian. Moell jadi salah satu produk anak Indonesia yang kini mendunia sampai ke Malaysia,” jelas dr Danar.

Produk Moell seperti Physical Sunscreen, Hair Lotion, dan Body Lotion juga dicoba langsung oleh dermatolog dan dokter estetika dari Singapura, Thailand, China, hingga Korea Selatan. Banyak pengunjung pameran mengaku puas dengan kualitas Moell dan berharap produk ini bisa segera dipasarkan di negaranya.

Partisipasi Moell di AMSC Malaysia 2025 menjadi bukti komitmen brand skincare anak Indonesia itu untuk menghadirkan produk aman, inovatif, dan berstandar internasional.