Daihatsu Bakal Pamerkan 3 Line Up dalam GIIAS Surabaya, Ini Rinciannya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Astra Daihatsu Motor bakal memamerkan tiga line up andalan dalam pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) di Surabaya pada 27-31 Agustus 2025.

Domestic Marketing Division Head PT Astra Daihatsu Motor Budi Mahendra mengatakan tiga line up yang dibawa ke Kota Pahlawan antara lain Sigra, Rocky Hybrid, dan Gran Max Taft Guy.

Gran Max Taft Guy merupakan mobil hasil modifikasi bersama modifikator ternama Gofar Hilman. Sebelumnya, mobil tersebut telah dipamerkan di GIIAS Jakarta.

“Selain tiga mobil tersebut, akan ada Daihatsu Ayla dan Rocky yang dipersiapkan sebagai unit uji mengemudi,” ujar Budi, Selasa (26/8).

Dia menjelaskan berbagai program akan disiapkan pada GIIAS Surabaya dengan lebih mengekspos Rocky Hybrid secara detail.

“Silakan berkunjung di Booth Daihatsu GIIAS Surabaya besok,” katanya.

Kepala Wilayah Jatim PT Astra International Daihatsu Sales Operation Andrianto Saudin menyebut pihaknya akan berkomitmen menemani masyarakat dan menjadi bagian dari keluarga Daihatsu.

Menurutnya, secara nasional maupun regional skala Jawa Timur, Daihatsu menempati ranking kedua untuk penjualan.