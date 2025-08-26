Moell Jadi Skincare Anak Indonesia Pertama yang Go International

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Moell Indonesia Sukses (Moell) brand skincare anak berbasis Microbiome Technology, resmi memperluas langkah ke pasar internasional dengan menggelar gathering eksklusif bersama puluhan Key Opinion Leader (KOL) di Kuala Lumpur, Malaysia pada 8 Agustus 2025.

Acara tersebut menghadirkan Atta Halilintar dan putrinya Ameena sebagai Moell Ambassador serta dr Danar Wicaksono, MSc., SpDVE, selaku Medical Doctor Moell.

“Moell sudah menjadi pilihan skincare nomor satu anak Indonesia. Bukan hanya Ameena, anak kedua saya, Azura, juga pakai Moell karena cocok untuk kulit sensitif,” ujar Atta dalam keterangan tertulis, Selasa (26/8).

Menurutnya, skincare anak harus yang aman dan Moell sudah diformulasikan dengan Microbiome Technology serta teruji hypoallergenic.

Gathering ini disambut hangat oleh masyarakat Malaysia. Sejumlah mom influencer dan dokter turut membagikan pengalaman positif setelah mencoba langsung produk Moell.

Salah satunya mom influencer Nur Elisya yang mengaku kagum dengan produk sunscreen Moell.

“First impression saya, sunscreen ini lain dari yang lain. Anak saya sering outdoor dan suka makeup. Jadi, sunscreen ini benar-benar cocok. Teksturnya mudah meresap, tidak lengket, dan aman untuk kulit anak,” ungkapnya.

Dokter Danar mengatakan kulit anak memiliki ekosistem yang masih rapuh sehingga butuh perlindungan khusus.