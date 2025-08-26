JPNN.com

Selasa, 26 Agustus 2025 – 17:32 WIB
Viral Karnaval Sound Horeg di Kediri Membuat Atap Rumah Warga Berjatuhan - JPNN.com Jatim
Karnaval sound horeg di Kediri membuat atap rumah warga berjatuhan. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Genteng rumah warga di Desa Gedangsewu, Pare, Kabupaten Kediri rontok saat karnaval sound horeg melintas di jalan depan tempat tinggalnya.

Peristiwa itu terekam kamera dan viral di media sosial. Dalam video itu tampak satu persatu atap rumah warga berjatuhan saat karnaval sound horeg berlangsung.

Seorang perempuan kemudian menghampiri rombongan karnaval dan menanyakan terkait kerusakan tersebut.

Kepala Desa Gedangsewu Ruslan Abdul Gani membenarkan terkait peristiwa itu. Karnaval tersebut berlangsung pada Sabtu (23/8).

Menurutnya, hal itu dianggap biasa. Pihak desa juga siap dengan dampak yang ditimbulkan dari karnaval sound horeg tersebut.

“Ini hal biasa, kami mengambil sisi positifnya saja, berupa UMKM yang terlibat dan diuntungkan dengan acara itu,” ujar Ruslan, Selasa (26/8).

Ruslan mengatakan pihak pemerintah desa telah berkomunikasi dengan pemilik rumah. Mereka sepakat melakukan perbaikan terkait kerusakan yang ditimbulkan akibat karnaval sound horeg itu.

"Saya bertanggung jawab atas kerusakan tersebut dan sudah diperbaiki kemarin," ucapnya.

Atap rumah warga di Kediri yang berjatuhan akibat karnaval sound horeg langsung diperbaiki setelah acara selesai.
