Mahasiswa Untag Surabaya Rancang Alat Simulasi PLC, Bisa Dipakai Industri

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mahasiswa Program Studi Teknologi Listrik Untag Surabaya Iqbal Gilang Prastion menciptakan alat inovatif bernama Training Kit PLC Pengisian Tangki Otomatis.

Karya tersebut terpilih sebagai salah satu Karya Menarik Calon Wisudawan 131 Untag Surabaya.

Kepala Prodi Teknologi Listrik Untag sekaligus dosen pembimbing Iqbal, Totok Dewantoro mengatakan mahasiswa yang berkarier sebagai senior engineer di perusahaan otomasi Surabaya itu mendapatkan ide pembuatan alat tersebut dari pengalaman kerjanya.

Menurutnya, tugas akhir mahasiswa harus relevan dengan kebutuhan industri.

“Awalnya ide Iqbal sederhana, lalu saya arahkan agar dikembangkan menjadi training kit yang bisa dipakai sebagai media belajar,” kata Totok.

Iqbal menjelaskan media pembelajaran PLC (Programmable Logic Controller) di kampus umumnya masih terbatas pada digital input dan output, padahal di dunia industri, PLC juga melibatkan analog input dan output.

“Training kit ini saya rancang agar mahasiswa bisa belajar lebih lengkap, mendekati sistem otomasi industri sebenarnya,” ujar lulusan SMKN 1 Singosari jurusan Teknik Otomasi Industri (TOI) itu.

Alat karya Iqbal mensimulasikan sistem pengisian tangki otomatis dengan dua kondisi, yaitu high (80–100 persen) dan medium (40–50 persen).