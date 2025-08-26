Merek Air Isi Ulang Ini Raih Trop Brand Award 2025 Berkat Kepercayaan Konsumen

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 17,9 juta rumah tangga di Indonesia mengandalkan air minum isi ulang sebagai sumber konsumsi sehari-hari. Laporan ini berdasarkan data yang diterbitkan oleh Kompas.id pada 20 September 2022.

Angka ini jauh melampaui pengguna air minum dalam kemasan bermerek (AMDK) yang mencapai sekitar 10 juta rumah tangga atau 14,5 persen serta rumah tangga pengguna air PDAM yang berjumlah sekitar 14 juta pelanggan atau sekitar 20 persen.

Fakta ini menguatkan bahwa air minum isi ulang saat ini menjadi pilihan utama masyarakat karena menawarkan kombinasi kualitas, keterjangkauan, dan kemudahan akses, sekaligus berkontribusi pada pengurangan limbah kemasan sekali pakai.

Di tengah dinamika tersebut, Air Minum Biru hadir secara konsisten menjawab solusi atas kebutuhan masyarakat akan air minum yang berkualitas dengan harga murah.

Air Minum Biru telah menjadi air minum isi ulang yang terpercaya dan menjadi bagian penting dalam kehidupan jutaan keluarga Indonesia selama lebih dari 23 tahun.

Komitmen itu mengantarkan Air Minum Biru meraih Top Brand Award 2025 untuk kategori Depo Air Minum Isi Ulang.

Pendiri dan Direktur Utama Air Minum Biru Yantje Wongso menjelaskan penghargaan itu diperoleh karena Air Minum Biru memenuhi dua dari tiga kriteria yang telah ditentukan.

“Penghargaan ini sebuah pencapaian kerja keras semua elemen organisasi waralaba Depo Air Minum Biru dalam menyediakan air minum yang murah sekaligus berkualitas terbaik dengan pelayanan yang prima kepada masyarakat Indonesia, serta komitmen menjaga keberlanjutan lingkungan,” kata Yantje, Selasa (26/8).