Eri Cahyadi Perluas Beasiswa Pemuda Tangguh, Untag Surabaya Jadi Mitra Strategis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan komitmennya mendukung generasi muda tangguh dengan memperluas cakupan program Beasiswa Pemuda Tangguh ke perguruan tinggi swasta, termasuk Untag Surabaya.

Hal itu disampaikan Eri saat menghadiri pelantikan Rektor Untag Surabaya pada Selasa (19/8).

Menurutnya, Untag memiliki karakter berbeda dibanding kampus lain karena dikenal sebagai Kampus Merah Putih yang menanamkan jiwa patriotisme.

“Saya yakin dengan patriotisme yang ada di Untag, Surabaya dan Indonesia akan mendapatkan warna yang luar biasa. Kampus ini bukan hanya mendidik untuk pintar, tetapi juga menanamkan jiwa Merah Putih,” kata Eri.

Eri yang juga alumnus Untag itu menyebut sebelumnya program beasiswa hanya menyasar perguruan tinggi negeri. Namun ke depan, Pemkot Surabaya ingin mahasiswa Untag juga mendapatkan akses beasiswa serupa.

“Kami ingin menempatkan anak-anak Surabaya di fondasi yang kuat, salah satunya di Untag Surabaya. Bukan sekadar pandai, mereka juga harus memiliki jiwa patriotisme seperti yang ditanamkan Untag,” ujarnya.

Selain beasiswa, Pemkot Surabaya juga mengajak Untag bersinergi dalam program Kampung Pancasila. Mahasiswa Untag akan dilibatkan melalui pengabdian masyarakat, termasuk Kuliah Kerja Nyata (KKN).

“Saya berharap ke depan kita bisa berkolaborasi. Untag Surabaya memiliki sumber daya yang luar biasa, dan kami ingin bersama-sama membangun Surabaya yang lebih baik,” tutur Eri.