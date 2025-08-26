Puncak Acara Inagurasi, Ribuan Maba Unesa Raih Rekor Muri Lewat Video Edukasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Puncak Inagurasi Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di Graha Unesa, Kampus II Lidah Wetan Surabaya pada Senin (25/8) berbuah manis.

Selain mengukuhkan 20.117 mahasiswa baru, Unesa juga memecahkan Rekor Muri melalui kompetisi vlog bertajuk Bangga Unesa Peduli Lingkungan.

Sebanyak 19.858 video karya mahasiswa baru ditayangkan sebagai bukti kreativitas sekaligus kepedulian terhadap isu keberlanjutan.

Rektor Unesa Prof Nurhasan mengatakan acara yang mengusung tema Glory Education Pelopor Pendidik, Pilar Kemajuan Bangsa ini menjadi momentum, yang menandai awal perjalanan ribuan mahasiswa baru sebagai bagian dari keluarga besar Unesa.

“Tema PKKMB tahun ini bukan sekadar slogan, melainkan tekad bersama untuk melahirkan generasi yang cerdas, berintegritas, serta siap menghadapi tantangan global,” ujar Prof Hasan.

Menurutnya, menjadi mahasiswa bukan hanya menuntaskan SKS, tetapi membentuk jati diri yang mampu menghadapi tantangan era digital dengan ketidakpastian global.

“Mahasiswa baru mampu menjadi duta peradaban bangsa yang bijak dalam mengelola informasi serta membudayakan sikap kritis, kolaboratif, kreatif, dan peduli lingkungan,” ucapnya.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni Martadi menambahkan capaian Muri bukan hanya soal jumlah, tetapi juga makna dan dampaknya bagi lingkungan, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals.