Lebih dari 10 Tahun Bersinergi, Bimasakti-LinkAja Mantapkan Kolaborasi Fintech

jatim.jpnn.com, JAKARTA - PT Bimasakti Multi Sinergi bersama PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) mempertegas kemitraan strategis yang telah terjalin lebih dari satu dekade.

Pertemuan resmi yang berlangsung di kantor pusat LinkAja itu dihadiri Direktur Partnership Bimasakti Akh Mirza Alief Syahrial dan Direktur Utama LinkAja Yogi Rizkian Bahar.

Sejak awal terjalin, kerja sama ini menjadi bukti sinergi dua perusahaan fintech nasional dalam mendorong pertumbuhan ekosistem pembayaran digital yang inklusif, praktis, dan terpercaya.

Babak baru kolaborasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat posisi kedua perusahaan di industri financial technology, tetapi juga membuka peluang bisnis yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Bimasakti berkomitmen untuk terus memperluas jaringan pembayaran digital melalui dukungan kolaborasi bersama LinkAja, dengan menghadirkan solusi transaksi yang relevan dan mudah diakses publik,” ujar Mirza dalam keterangan tertulis, Selasa (26/8).

Senada, Direktur Utama LinkAja Yogi Rizkian Bahar menyatakan kemitraan berkelanjutan dengan Bimasakti merefleksikan semangat sinergi membangun ekosistem fintech nasional yang tangguh.

“Dengan kekuatan dan pengalaman yang dimiliki masing-masing pihak, sinergi ini bukan hanya memperkuat bisnis, tetapi juga memberikan nilai tambah berkelanjutan bagi masyarakat di era digita ucapnya," katanya.

Melalui sinergi tersebut, Bimasakti dan LinkAja menegaskan perannya sebagai pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia sekaligus memastikan layanan transaksi digital yang efisien, inklusif, dan terpercaya dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. (mcr12/jpnn)